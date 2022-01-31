Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Karakoçan olan depremin derinliği 6.99 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saat 09.06'de, Elazığı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olarak açıklanan depremin, 6.99 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi için depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER