Elazığ’da depremzedelerle görüşmek isteyen SÖZCÜ muhabirine polis engeli

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen depremin ardından Kırklar Mahallesi'nde kurulan konteyner kentten çıkartılacak olan ailelerle görüşmek isteyen SÖZCÜ muhabiri polis tarafından engellendi.

Sozcu.com.tr

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Elazığ’da 2020'de Sivrice merkezli meydana gelen 6.8'lik depremde yıkılan veya hasar gören evlerde kiracı olarak kalan aileler için Kırklar Mahallesi’nde konteyner kentler kurulmuştu. Burada yaşayan ve dar gelirli olan ailelerin ay sonuna kadar tahliye edilmesi istendi.

Burada yaşayan aileler yaklaşan kış mevsiminde alınan bu karara tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı konteyner kente giden ve buradaki durumu haberleştirmek isteyen SÖZCÜ muhabiri Evren Demirdaş, görevli polis memuru ve güvenlik korucusu tarafından engellendi.

Depremzede ailelerle görüşmesi engellenen muhabirimizin çekim yapmaya çalıştığı telefonu polis memuru tarafından el konulmak istendi. Ailelerin basına konuşmasını istemeyen güvenlik görevlilerinin ‘üç senedir devlet size bakıyor’ sözleri yapılan engelleme sırasında kayda girdi.

“SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞMALARI ENGELLENDİ”

Depremzedelerin yaşadıkları mağduriyetle ilgili konteyner kentte girerken herhangi bir engelle karşılaşmadığını ifade eden SÖZCÜ muhabiri Evren Demirdaş, şu ifadeleri kullandı:

* “2020 depremi sonrasında Kırklar Mahallesi’nde konteyner kentlere yerleştirilen depremzedeler ay sonu çıkartılacakları gerekçesiyle beni arayarak görüşmek istediler. Ben de kendileriyle görüşmek üzere konteyner kentte gittim. Konteyner kentte girişte herhangi bir sorun olmamasına rağmen depremzedelerle görüşme yapacağımız anda bir polis ve korucu yanıma gelerek izinsiz görüşme yapamayacağımı söyledi. Ben de o anda zaten herhangi kayıt almıyordum.

* Ancak polis memurunun depremzedelere, ‘Devlet size üç senedir bakıyor' diyerek devamında hakaretler etmesi sonrasında görüntü almaya çalıştım. Polis memuru görüntü almamı engellemek amacıyla telefonumu elimden almak istedi. Sonrasında ise polis ekiplerine haber vererek depremzedelerle görüşme yapmamı engellediler. Depremzedelerin sorunlarını anlatmalarından valilik yetkilileri neden bu kadar çekiniyor anlamış değilim.”

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