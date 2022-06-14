Elazığ’da milyonluk tesis kaderine terk edildi

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında 6 milyon 900 bin liralık bütçeyle yapımı tamamlanan 'Sivrice Atık Su Arıtma Tesisi' işlevini bugüne kadar yerine getiremedi ve kaderine terk edildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkartılarak 2014 yılında yapımı tamamlanan Sivrice Atık Su Arıtma Tesisi, 2015 yılında Hazar Gölü Mahalli İdareler Birliği'ne devredildi. 2014 yılında yapımı tamamlanan tesise terfi istasyonlarından atık su basılamadı.

Sivrice'de başlatılan altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmalarının sonunda tesisin tam kapasite çalışacağı bildirilse de aradan geçen yıllara rağmen tesisin faaliyetini yerine getiremediği öğrenildi. Terfi istasyonlarından tesise gelen suyun ‘yağmur suyu' olduğu, atık suların tesise ulaşamadan göle döküldüğü belirtildi.

İl Genel Meclisi'nin 05.07.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu İnceleme Raporu'nda, arıtma tesisinin alt kısmında bulunan logarın devamında bulunan hatta oluşan arıza nedeniyle atık suların tamamının logardan dışarı taşarak tarımsal araziye taştığı ve insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Tarımsal arazi sahipleriyle yapılan görüşmeye de yer verilen raporda, yapılan şikayetlere rağmen hiçbir çalışmanın başlatılmadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, tesiste kamera sisteminin tam olarak çalışmadığı, idari binanın atıl durumda olduğu, idare binası ve çevresinde çöp yığınları olduğu, tesiste görevli personelin olmadığı, tesis girişi ve idari bina kapılarının açık olduğu da yer aldı. Söz konusu sorunun sebebinin ‘kötü yönetim' olduğu değerlendirilen raporda, idarecileri hakkında idari soruşturmanın başlatılması gerektiğine dair uyarı da yapıldı. 07.08.2020 tarihinde ise Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor İl Genel Meclisi'nde onaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

‘SORUMLULARI SAVCILIĞA ŞİKAYET EDECEĞİZ’

Milyonluk tesisin atıl bırakılmasına ilişkin konuşan DEVA Partisi Elazığ il başkanı Mehmet Kangal, “Bölgedeki vatandaşlar yıllar önce büyük paralarla, milyonların buraya dökülmesine rağmen atık su arıtma tesisinin hiçbir şekilde işler hale getirilmediğini, yapılan yatırımla devlet bütçesinin heba edildiğinden şikayetçiler. Tabi ki bu konu, bu sıkıntılar daha önce Elazığ gündeminde, mecliste defalarca gündeme getirilmesine rağmen henüz bir sonuç alındığını görmüyoruz. Devlet bütçesinin büyük bir oranda boşa gittiğinden şikayetçiyiz. Böyle şikayetlerin devam etmesi üzerine, buranın işler hale getirilmemesi üzerine DEVA Partisi il yönetimi olarak sorumlular hakkında savcılığa şikâyet hakkımızı ve özel idare nezdinde de soruşturma başlatılmasına öncülük edeceğiz. Buradan valimize, yetkililerimize sesleniyoruz. Yapılan bu yatırımın, buraya dökülen milyonların heba edilmemesi, bölgeye olumlu katkılar sağlaması adına bu tesisin bir an önce işler haline getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye milyonluk tesisleri kaderine terk etti