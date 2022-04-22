Elektriği kesilen aileyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Dünya yeni bir çağ başlatmak zorundadır

Ankara'da elektriği kesilen ailenin evini ziyaretinin ardından açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bir avuç kişi zenginleşti. Milyonlarca insan yoksullaştı. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı. Bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye’deki demokratlara değil dünyadaki demokratlara da sesleniyorum. Dünya yeni bir çağ başlatmak zorundadır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi'nde vatandaşın evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

“BU ADAMI DİNLEYİN”

Vatandaş, “Allah razı olsun. Tek umudumuz sayın başkanımız. Allah nasip olur da iktidara geldikleri zaman, gerçekler gün yüzüne nasıl çıkıyormuş, rakamlar nasıl açıklanıyormuş o zaman her şey gün yüzüne çıkar. Tek umudumuz sizsiniz. Biz buraya geldiğimizden beri benimle ilgilenen il ve ilçe başkanlarına, genel başkanıma teşekkür ediyorum. Dinlemelerini istiyorum. Bu adamı gerçekten dinlemelerini istiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. İnsanlar ne anlatırsa anlatsın tersine. Bu adamı gerçekten dinleyin. Bu adamın gerçekten sözlerine inanın” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise vatandaşa, “Derdini anlatacağım sevgili kardeşim. Anlatmak benim görevim” diye yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: MİLYONLAR YOKSULLAŞTI

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Yıllar yılı şunu öğrettiler; neoliberal politikalar. Devlet küçülsün, vatandaş zenginleşir diye. Ortaya çıkan gerçek şu oldu. Bir avuç kişi zenginleşti. Milyonlarca insan yoksullaştı. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı. Bunun değişmesi lazım.

O nedenle sadece Türkiye'deki demokratlara değil dünyadaki demokratlara da sesleniyorum. Dünya yeni bir çağ başlatmak zorundadır. Demokrasi ekseninde, insan hakları ekseninde…İnsanların elektrik, su, doğalgaz gibi temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük arzumuz, en büyük hedefimiz budur.

Türkiye düzelebilir. Türkiye zengin bir ülkedir. Türkiye'de pek çok insan şu anda elektriksiz, gece karanlığına mahkum edilmiş vaziyettedir. Ama bunların tamamını çözmek, kısa sürede çözmek mümkündür. İnşallah bunların tamamını yapacağım.”

Vatandaşa, “Umudunu kaybetme. Senin umudunu hayata geçirmek benim temel görevimdir” diyen Kılıçdaroğlu, “Sadece senin değil, senin gibi zor şartlarda gelir elde etmeye çalışan, hele hele 18 yaşına kadar çocuk esirgemesi kurumunda kalıp hayat mücadelesi veren senin gibi çok kişi var. Sizlere sahip çıkmak sosyal devletin görevidir. Her şeyden önce siyasetin görevidir. Ben bu temel görevi yerine getirmek için çaba harcıyorum” diye konuştu.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Geçen yılın aynı rakamlarına göre 40 bin daha fazla (elektriği kesilen) . Demek ki 2022'de ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak. Üzülerek ifade edeyim. Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür edeyim” dedi.

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