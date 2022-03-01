Elektrik faturası yeni düzenleme ne kadar oldu? Elektrikte KDV indirimi var mı?

Yeni yıl itibariyle Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda gelen zamda değişikliğe gidildi. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Meskenlerdeki düşük elektrik tarife sınırı da aylık 240 kilovatsaate yükseltildi.

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Tüm toplumun büyük tepsini çeken elektrik faturası zammında geri adımlar atılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz ayın ardından bu ay da elektrik kullanımında düzenlenmeye gidildi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, tarifede değişikliğe gidildiğini açıkladı.

ELEKTRİK FATURASI YENİ DÜZENLEME NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

*Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür.

*Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır.

*Bir başka ifade ile mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

*Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilovat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

*Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz.

EPDK FATURA HESAPLAMA MODÜLÜ

EPDK FATURA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için EPDK sitesine giriş yapınız.

* Açılan sayfanın üst kısmında yer alan “FATURA HESAPLAMA” kısmına giriş yapınız.

* Gelen ekrana, faturanız üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Daha sonra “Son Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Tarife tanımı kısmına; Faturalardaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz.

* Son olarak ise aylık “Tüketim miktarı” giriniz ve hesaplayarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.