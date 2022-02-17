Elektrik faturasına isyan eden muhtar: Ben tüccar mıyım?

Elektrik faturalarından muhtarlar da şikâyetçi. Denizli’de muhtarlık binalarına ‘ticarethane’ tarifesi uygulanan muhtarlar isyan etti. Altıntop Mahallesi Muhtarı Tülay Sücüllü, “25 metrekare odaya 455 lira fatura geldi. Bizi ticarethane olarak görüyorlar. Burada kamu hizmeti yapıyoruz. Ben tüccar mıyım?” diyerek tepki gösterdi.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Deliklıçınar Meydanındaki muhtarlık binasında mahalle halkına hizmet veren Muhtar Sücüllü, “Dağıtım şirketi bize ticarethane aboneliği uyguluyor. Bütün muhtarlıklarda bu şekilde. Dernek harekete geçti, onlar da uğraşıyorlar ama bir cevap alamıyorlar. Biz kamu hizmeti veriyoruz. Buraya ticarethane denilemez. Bu bizi çok üzüyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

“FATURA DAHA YÜKSEK GELİYOR”



Ticarethane tarifesi üzerinden faturaların daha da yüksek geldiğini söyleyen Sücüllü sözlerine şöyle devam etti; “Neden bana bu tarifeyi uyguluyor? Demek ki buradan bir kazancı var. Demek ki faturam daha fazla geliyor. Su aboneliğimiz var. Burası dernek-vakıf statüsünde geçiyor. 9 lira faturam geliyor. Elektrikte neden aynı tarife uygulanmıyor?”

“KORKUDAN KLİMAYI ÇALIŞTIRAMIYORUM”



Küçük bir ısıtıcı kullanarak kışı geçirmeye çalıştığını belirten Sücüllü, “Klima var, kullanamıyorum. Tasarruf ediyorum. Klimayı bile kullanmadığım halde 25 metrekarelik yere 455 lira elektrik faturası geliyor. Kullansam bin lira gelecek. Koca daire mi ısıtıyorum da bu faturalar yüksek geliyor?” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Enerji Bakanı'ndan elektrik tarifelerine ilişkin yeni açıklama