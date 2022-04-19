Elektrik kesintilerinin yaşandığı Konya ve Niğde’de vatandaşlar mağdur

Konya ve Niğde’nin bazı ilçelerinde dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle elektrikler kesildi. Bazı mahallere 24 saatin ardından elektrik verilirken, bazı mahallelerde ise kesintilerin devam ettiği öğrenildi.

Müslüm EVCİ

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Konya ve Niğde'de dün saatte hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü şiddetli fırtınanın ardından Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar ve Bahçeli kasabalarında elektrik kesintileri yaşandı.

BAZI BÖLGELERDE KESİNTİ DEVAM EDİYOR

Kemerhisar ilçesinde dün saat 11.00'da yaşanan elektrik kesintileri 24 saatin ardından bugün sonlandırılırken, Bahçeli kasabasında ise elektrik kesintilerinin devam ettiği öğrenildi.

“BUZDOLABIM BOZULDU”

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, elektrik kesintisinin devam ettiği Bahçeli kasabasında mağdur olan vatandaşlarla buluştu.

Elektrik kesintileri yüzünden buzdolabının bozulduğunu söyleyen bir kadın, “24 saatten itibaren elektriğimiz gidip geliyor. Şu an 24 saattir elektriğimiz yok. 186'yı arıyorum ‘meşgulüz, bekleyin' diyorlar. En az 10 keredir aradım hep böyle. Dün elektrikler gidip gelince buzdolabım bozuldu. Şimdi bu zararı kimden tazmin edeceğim. Şimdi bu kocaman dolap bu ekonomik şartlarda kaça yapılır? Ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“DOLAPTAKİ EŞYALAR BOZULMAK ÜZERE”

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren bir başka vatandaş ise, “Şu an da 24 saattir elektrikler kesik. Birkaç kez telefon açtım, ‘geleceğiz' diyorlar ama hala gelmediler. 4-5 keredir telefon açtım ama oyalıyor. Bunun sebebi nedir? Elektriksiz kaldık, dolaptaki eşyalar bozulmak üzere” dedi.

“VATANDAŞIN ZARARININ KARŞILANMASI GEREKİYOR”

Mağdur vatandaşları ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Erhan Adem ise şunları söyledi:

* Kemerhisar'da gece 01:00'de elektrikler geldi. 11 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Ama Bahçeli'de 24 saattir elektrikler kesilmiş, arada gelip gidiyor. Vatandaş mağdur. Elektronik eşyalarında bozulmalar olduğu söyleniyor.

* Bunun tabi ki TEDAŞ tarafından bir şekilde karşılanması gerekir. Özel şirketler özelleştirmenin ardından maalesef yeterli alt yapı çalışmalarını yapacak bir ortam sağlayamadılar.

KONYA'DA DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde de dün şiddetli fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu ilçelere bağlı birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Dün geceden itibaren yaşanan elektrik kesintisinin ardından mahallelere elektriğin gün içinde verilmeye başlandığı öğrenildi.

“PERSONELİN CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE MÜDAHALE ZORLAŞTI”

Yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan MEDAŞ yetkilisi ise şunları söyledi:

* Çok şiddetli fırtına nedeniyle personelin can güvenliğinden dolayı müdahale etme zorlaştı. Fırtına etkisi bittikten anında müdahale yapıldı.

* Birçok ilçemize bazı bağlı mahallerimizde arızalar giderilerek elektrik verilmeye başlandı. Münferit arızalarda da 186'ya yapılan ihbarlarla müdahale ediliyor.

“ZARARLAR BİR AN ÖNCE KARŞILANMALI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmasında Niğde ve çevre illerde etkili olan fırtınanın verdiği zararları anlattı.

Zarar gören elektrik direkleri nedeniyle bazı bölgelerde 48 saattir elektrik verilemediğini söyleyen Gürer şöyle konuştu:

* Niğde ve çevre illerde fırtına afete dönüştü, elektrik direkleri yıkıldı. Bazı bölgelerde 48 saattir elektrikler kesik. Bağlar, bahçeler tahrip oldu. Üretici ciddi şekilde mağdur durumda. Elektrikler kesik olduğu için mandıralarda inekler sağım yapılamadı, su dahi verilemedi.

* Elektrik alt yapısının güçlendirilmesi şart. Zararlar bir an önce karşılanmalı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle fırtına, sel, dolu gibi afetler başta üreticilerimiz olmak üzere her kesimi etkiliyor.

* Elektrik kesintileri ise ne yazık ki gece karanlığını daha da koyulaştırıyor. Bu yönde yapılması gerekenler bir an önce yapılıp, önlemler alınmalı, mağduriyetler giderilmeli, zararlar da bir an önce karşılanmalıdır.

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