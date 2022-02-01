Elektrik tarife değişikliği ne kadar oldu? Elektrik tarifeleri nasıl değişti?

Yeni yıl itibariyle Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda gelen zamda değişikliğe gidildi. Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak değiştirildi. 210 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2,06 TL olacak.

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2022 yılına zamlarla giren vatandaşları en etkileyenin başında elektrik zammı geliyor. Yüzde 130’a varan zammın yapıldığı elektrik için kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, tarifede değişikliğe gidildiğini açıkladı.

ELEKTRİK TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ NE KADAR OLDU?

Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri şu şekilde;

* Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz.

* Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.

EPDK FATURA HESAPLAMA MODÜLÜ

EPDK FATURA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için EPDK sitesine giriş yapınız.

* Açılan sayfanın üst kısmında yer alan “FATURA HESAPLAMA” kısmına giriş yapınız.

* Gelen ekrana, faturanız üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Daha sonra “Son Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Tarife tanımı kısmına; Faturalardaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz.

* Son olarak ise aylık “Tüketim miktarı” giriniz ve hesaplayarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.