Elektrik zammı protestosunda hükümet istifa sesleri

Elektriğe yapılan yüzde 127 zammın ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde elektrik dağıtım şirketi önünde gerçekleşen protestoda hükümet istifa sesleri yükseldi. Fethiye’de de faturalar yakıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Elektriğe yapılan yüzde 127 zammın ardından yükselen seslere Muğla'nın Marmaris ilçesinde de devam etti. Elektrik dağıtım şirketi AYDEM önünde çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen protestoda hükümet istifa sesleri yükseldi. Fethiye'de de faturalar yakıldı.

Şirket önündeki meydanda toplanan elektrik zammı mağduru yüzlerce insan, hükümeti protesto etti ve elektrik zamlarının geri alınmasını istedi. Şarkılar, türküler ve atılan sloganlarla bir şölen havasındaki mitingde canlı ve öfkeli kalabalık, bir yandan taşıdıkları pankartlarla taleplerini dile getirirken, öte yandan zammın asıl sorumlusu olan hükümeti istifaya davet etti.

YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Yoğun güvenlik önlemleri altında kalabalığın sesli çığlığını “Yeter Artık Platformu'ndan Necla Başaran dile getirdi. Elektriğe yapılan zammın çekilemez ve kabul edilemez olduğunu dile getiren Necla Başaran, zaman zaman sloganlarla kesilen konuşmasında özetle şöyle dedi: “Artık yeter! Ülkemizde son aylarda özellikle son 6 aydır, dolar kurundaki akıl almaz artışlarla tetiklenen bir zam yağmuru var. Ve emeği ile geçinmeye çalışan bizlerin üzerine yağmaya başladı. İğneden ipliğe her hizmete, her nesne zamlanıyor. İktidar doların ateşini söndürdüğünü söyleyerek övünüyor, ancak mutfaktaki yangın artarak devam ediyor. Bütün bunlarla baş etmeye çalışan biz şimdi de kademeli faturalı sistemi ile yüzde yüzün üzerinde zamlarla, elimize ulaşan faturalarla şoke olduk. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız daha maaşlarını almadan maaşlarının yarısından fazlasına denk gelen faturalarla karşılaştı. Esnaf arkadaşlarımıza da ödedikleri kiradan çok daha yüksek elektrik faturası kesildi. Memur, esnaf, işçi, emekli ayırt etmeden hepimize iki kat, üç kat faturalar gönderildi. Eskiden faturalar cebimizi yakardı şimdi canımızı yakıyor, canımızı alıyor.”

“HAYAT KISA, FATURALAR UÇUYOR, ARTIK YETER”

Elektrik ve hayat pahalılığını protesto etmek üzere 7'den 70'e AYDEM önünde bir araya gelen protestocuların ellerinde taşıdıkları pankartlarda ve attıkları sloganlarda şunlar dikkat çekti: “Elektrik, akaryakıt ve gıdaya yapılan zamlar geri alınsın”, “Enerji santrallerini kamulaştırın”, “Elektrik zamları geri alınsın”, “Geçinemiyoruz, yetti gari”, “Faturadan KDV kalksın”, “Çözüm ampulü patlatmak”, “Elektrik şirketleri kamulaştırılsın”, “Faturalı soygun, ampulü patlatın” , “Enerji kamulaştırılsın”, “Faturayı saray ödesin”, “Elektrik, doğal gaz temel ihtiyaçlardır, kamulaştıracağız”, “Hayat kısa, faturalar uçuyor, artık yeter!”

AYDEM KAPALI TUTULDU

AYDEM önünde toplanan kalabalığın olası taşkınlığına önlem olmak üzere AYDEM müşteri ilişkiler merkezinin kapalı tutulması dikkat çekti. Sanatçı Cahit Berkay'ın “Bir şey yapmalısın” ve Selda Bağcan ile bütünleşen “Yuh Yuh!” şarkıları tek bir ağızdan söylenirken, faturalar havada uçuştu. Eylem olgun bir hava içinde sona erdi.

“ÖLÜRSEM, KABRİME GELME SAKIN”

Fethiye'de de vatandaşlar Özer Olgun Kültür Merkezi önünde toplanarak yüksek elektrik faturalarını yırtıp yaktılar. Eylem de ellerinde mum ve el lambası tutan vatandaşlar; “Elektrik zammı geri alınsın, Zamlara teslim olmayacağız.”, “Aydem ölürsem, kabrime gelme istemem”, “Mum gibi eriyoruz” şeklinde slogan da attılar. Çok sayıda vatandaş ellerinde; “Bulduğuma pişman ettiniz. İmza: Edison”, “Elektrik değil, faturalar çarptı”, “Elektrik faturası 2.390, Kira 1.800, Emekli maaşı 2.500, hesap ortada” , “Halk olarak dayanacak gücümüz kalmadı. Zamları çekin”, “ Elektrik temel ihtiyaçtır. Halkın paralarını, halkın temel ihtiyaçlarına harcayın” şeklinde pankartlar taşıdı.

Eylemde ortak bir basın açıklaması gerçekleştiren Selda Salkaya özetle, “Bıçak kemiğe dayanmıştır. Günden güne zorlaşan hayat şartları yüzünden ülkede insanca yaşamak bu kadar zorlaşmışken, üstüne tuz-biber olan elektrik faturalarıyla savaşmak istemiyoruz. Tarafımıza tebliğ edilmeyen borçlara bilgimiz dışında elektrik nedeniyle icra gönderilmesini kabul etmiyoruz. Devletimizin biz Fethiyelilere sunmadığı doğal gaz hizmeti nedeniyle çoğumuz ısınmada elektrikten istifade ederken gelen korkunç faturaların stresine katlanmak istemiyoruz” dedi.

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