Elektrik zamlarının iptali için dava açıldı

Gelecek Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı, Seçim ve Hukuk işleri Başkanı Av. Süleyman Özdemir ve beraberindeki bir grup partili elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zammın iptali için dava açtı.

Müslüm EVCİ

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Yen yılda konutlarda 150 kWh'ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam yapılmıştı.

“YÜKSEK ORANDA HALKIMIZI MAĞDUR ETMİŞTİR”

Gelecek Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı ve Seçim ve Hukuk işleri Başkanı Av. Süleyman Özdemir ve beraberindeki bir grup partili elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zammın iptali için dava açtı. Konya Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Süleyman Özdemir şunları söyledi:

*Ülkemiz şu günlerde zam yağmuru altında, fakirleşmeye ve yokluğa sürüklemektedir. Döviz manipülasyonu sonrasında insanlarımızın gece operasyonu ile varlıklarının yarısı eritilmiştir.

*Hemen sonrasında zaruri ihtiyaç olan elektrik fiyatları maalesef yüzde 130 varan oranlar ile zam yapılmıştır. Her ne kadar bu zam kararında aylık 150 kW kullanım kotası belirtilmiş olsa da halkın çoğunluğu bu kotanın üstünde kullanmaktadır.

*Halkı aldatma maksatlı olarak bu kademe oranının belirlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu kota ve kademeli fiyatlandırma, eşitlik ilkesine de aykırıdır.

*Günümüzde elektrik, aydınlanma, ısınma soğutma, üretim ve birçok alanda tüketilen ve halkın her kesiminde olmazsa olmazı ve zaruri ihtiyacıdır. Elektriğe yüksek oranda zam yapılması halkımızı ziyadesiyle mağdur etmiştir.

“BU ZAM HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA ADINA YAPILMIŞTIR”

“Halkın günlük ihtiyacı yanında, tarımsal sulamada enerji kaynağı olan elektrik, bugünkü tarımın önemli maliyet girdisi ve üretim maliyetini artırıcı etkenidir” diyen Özdemir şöyle devam etti:

*Elektrik ayrıca sanayimiz için üretimin baş aktörüdür. Bu kadar önemi olan enerji kaynağına misli misli (sanayide zam oranı yüzde 125) zam yapma gerekçesi anlaşılmaz olduğu gibi ülkede tarımı yapılamaz hale getirerek, ülkede gıda fiyatları ve sanayi mamül fiyatlarının çok daha yükselmesine sebep olacaktır.

*Bu nedenle aşırı zamlanan gübre fiyatları yanında ayrıca tarımsal tüketimi olan elektriğe yüzde 97 zam yapılması suni kıtlığa bile sebep olabilecektir. Konya ovasında iki milyon iki yüz bin hektar tarım arazisinin yüzde 20'sinde sulu tarım yapılmaktadır.

*Bu zamlardan sonra artık sulu tarım yapma imkanı kalmamıştır. Vatandaşımız bu geçim sıkıntısında, yeni zamlar ile artan ulaşım, eğitim, ısınma, barınma, temizlik ve mutfak masrafları ile birlikte ayrıca ağır elektrik faturaları altında nefes alamaz hale getirilmesi insani değildir. Bu zamlar, bir avuç elektrik üreticisi ve dağıtıcısı şirkete, haksız kazanç sağlama adına yapılmıştır.

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