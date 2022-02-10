Elektrik zammı yargıya taşındı

Şırnak Barosu, Danıştay nezdinde elektrik faturalarına yansıyan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararının iptali için dava açtığını duyurdu. Baro, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre aykırı olduğunu savunduğu kararın iptal edilmesi durumunda vatandaşların ödedikleri paraları geri almak için dava açabileceklerini bildirdi.

Orhan BOZKURT

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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen elektrik zamları yargıya taşındı. Şırnak Barosu, 31 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ve elektrik zammını düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi için mahkemeye başvurdu.

“ZAMLAR ANAYASA VE İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI”

Danıştay'a sunulmak üzere Cizre Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, elektriğe yapılan zamların çok yüksek olduğu belirtildi.

Yapılan zamların Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunun belirtildiği dava dilekçesinde;

“01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji satış tarifesinde değişiklik yapılmış ve vatandaşların kullandığı tüketim miktarlarına fahiş oranda zam yapılmıştır. Bu düzenleme gerek Anayasa'nın 10. maddesinde gerekse AİHS'nin 14. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine ve sosyal devlet ilkesine açıkça aykırıdır ve yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir.

Yapılan düzenlemenin ve zam oranlarının ekonomik olarak daha ağır sonuçlar doğuracağı açıktır. Ayrıca bu düzenleme ile “enerjinin adil ve herkese ucuz ulaştırılması” hususunun ve yaşamsal faaliyetlerini makineye bağlı olarak yürüten kişilerin mağduriyetlerinin dikkate alınmadığı açıktır” denildi.

“Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olmasının” temel bir insan hakkı olduğu vurgulanan başvuruda, EPDK kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

‘BÖLGEDE İNSANLAR SESLERİNİ YÜKSELTMEYE BAŞLADI’

Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, zam kararının toplumda büyü tepki oluşturduğunu anlatarak,

“Sadece alt tabaka değil, ünlüler de artık fahiş elektrik faturalarına isyan edebilecek duruma geldi. Buna ilişkin baromuza çok fazla başvuru geliyordu. Cizre’de mesela bin liradan aşağı faturalar gelmemeye başladı.

Biz de bu taleplere istinaden mevcut yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Şırnak Barosu olarak dava açtık. Vatandaşlar usulü, yolu bilmedikleri için neler yapılacağı, yapılabileceği konusunda baroya başvuruyordu.

Bölgede de yavaş yavaş insanlar seslerini yükseltmeye başladılar. Elektrik dağıtım şirketlerinin bölgedeki faaliyetleriyle ilgili bize çok sık başvuru oluyor. Bu da onlardan biri” dedi.

‘KARAR İPTAL EDİLİRSE VATANDAŞLAR DA DAVA AÇABİLECEK’

Danıştay kararı iptal etmesi halinde vatandaşların ödedikleri paraları geri almasının yolunun açılacağına dikkat çeken Dilsiz, “Eğer dava kabul edilip, kararlar iptal edilirse 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar iptal edilmiş olacak. Bu durumda vatandaşlar geriye dönük dava açarak, ödedikleri paraları geri alabilecekler” diye konuştu.

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