Emekli binbaşılar meydana indi: ‘Açlık sınırındayız’

Emekli binbaşılar da hayat pahalılığı ve aldıkları ücretlerin yetersizliği nedeniyle meydanlara indi ve "Yoksulluk ve açlık sınırındayız" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ankara Ulus'ta Atatürk anıtı önünde toplanan emekli binbaşılar, makam ve görev tazminatı alamadıklarını ayda 5-6 bin lira ile geçinmeye çalıştıklarını ve emekli astsubaylardan bile daha düşük ücret aldıklarını belirttiler. Eyleme, İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de katıldı.

Yaşadıkları sorunlara ilişkin yasal bir düzenleme yapılmasını isteyen ancak TBMM'de bu konuda çaba gösterilmediğini kaydeden emekli Binbaşılar adına yapılan açıklamada “Makam ve görev tazminatı için gitmediğimiz makam kalmadı. Yarbayın görevini yapan ve onlara verilen tazminat, Binbaşılar için uygulanmıyor. Emekli maaşları çok düşük kalıyor ve açlık sınırına kadar gidiyor” denildi.