Emekliler saat 16.00’ya kilitlendi? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı'na 20 gün kala gözler emeklilere verilen ikramiyeye ne kadar zam yapılacağında... Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrası zamlı rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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Kabine bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iki önemli başlık öncelikli olarak masaya yatırılacak: Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik kriz…

PUTİN-ZELENSKİY BULUŞMASI

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatta 45 gün geride kalırken, Putin ile Zelenskiy’nin İstanbul’da bir araya gelmesi için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

KARADENİZ’DEKİ MAYINLAR

İngiltere ve İtalya savunma bakanlarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü toplantıda alınan kararlar ile Karadeniz’de bulunan mayınlarla ilgili son gelişmeleri Kabine üyeleriyle paylaşacak.

FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI RADİKAL ÖNLEMLER

Her geçen gün daha da fazla etkisini gösteren ekonomik krizin masaya yatırılacağı toplantıda; gıda fiyatlarına yapılan fahiş artışlar, KDV indirimlerinin raflara yansıtılmaması ve stokçuluğa karşı radikal önlemlerin alınması gündeme gelecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ 1500 TL OLACAK MI?

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor. Yüzde 36 olan yıllık enflasyon rakamı oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi gündemde. Alınan kararları canlı yayında açıklayacak olan Erdoğan daha sonra Kabine üyelerine iftar verecek.

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