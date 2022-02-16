‘Emeklilik Ölüm’ diyen madenciler büyük yürüyüşe hazırlanıyor

Yıllardır hakları için mücadele eden Manisa’daki Somalı maden işçileri bu sefer ‘Çalışmak Zulüm, Emeklilik Ölüm’ diyerek, Uyar madencilikten eksik veya yatırılmayan tazminatları ile düşük emekli aylıklarına tepki göstermek için 13 Mart tarihinde büyük yürüyüşe hazırlanıyor.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye'de tarihin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesinde yıllardır Uyar Madencilikten almadıkları tazminatlar için mücadele eden madenciler bu sefer de eksik yatan veya bazılarına yatmayan tazminatları ile düşük emekli maaşları için tekrar eylem hazırlığına başlıyor.

Soma ilçesindeki hükümet meydanında bir araya gelen mağdur madenciler, ‘Çalışmak Zulüm, Emeklilik Ölüm' pankartı açarak yaptıkları basın açıklamasında taleplerini duyurmak için 13 Mart tarihinde ilçede büyük yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurdu.

“DÖRT FARKLI MAĞDURİYET VAR”

Soma Hükümet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında söz alan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Uyar Madencilik'ten tazminat hakkı kazanan 952 madenciye düşük tazminatlar yattığını, bazı madencilere ise tazminatlarının ödenmediğini ifade etti.

Sendika örgütlenme uzmanı Aksu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Madencinin dört tür mağduriyeti var. Birincisi tazminatlarını alan 952 arkadaşımıza eksik ödemeler aldılar. İkincisi hizmet birleştirmeler gerçekleşmedi. Üçüncüsü Azyak madencilik kapsam dışı bırakıldı. Dördüncüsü ise ve kırmızı çizimiz olan merhum Ali Faik İnter'in 2002'de kaybettiği babasının ölüm tazminatını, İdris Sarıkaya ile Ali Kandemir arkadaşlarımızın iki gözü ile ayağının tazminatları ödenmedi. İdris Sarıkaya ve Ali Kandemir'e sus payı olsun diye cüzi bir ödeme yapıldı. Ama arkadaşlarımız bunu reddederek verilen parayı almadı ve imza atmadılar.”

“EĞER BİR YASA DÜZENLENİYORSA RUHUNA UYGUN DÜZENLEYECEKSİN”

Konuşmasında 3213 sayılı Maden Kanunu'na 11 Eylül 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6552 sayılı Kanun ile eklenen maddeyle madencilerin ücretlerine bir düzenleme yapıldığını ancak emekliliğinin unutulduğunu ifade eden Aksu sözlerine şöyle devam etti: “Yeraltındaki kömür madenlerinden emekli olan işçiler 2500 ile 3 bin 500 arasında değişen emekli maaşına mahkum edilmektedir. Eğer bir yasa düzenliyorsan yasayı ruhuna uygun düzenleyeceksin. Yasa öncesi çalışmış madencilerin primlerini bugünkü kat sayıdan revize edeceksin. İşçilere hakkı olan parayı ödeyeceksin. Bu durum şuanda yer altında çalışan madencilerin yüzde 80'nini ilgilendirmektedir. Çünkü 2014 öncesi çalışmış her madenci 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira emekli maaşı alabilecektir. Bu durumu protesto ediyoruz ve kabul etmiyoruz.”

ÖNCE ANKARA'DA OTURMA EYLEMİ, ARDINDAN 13 MART'TA BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

Sendikanın örgütlenme uzmanı Aksu açıklamasında son olarak, önümüzdeki günlerde madencilerin mağduriyetlerinin dile getirildiği bir rapor hazırlayacaklarını ve önümüzdeki hafta içerisinde raporun oluşturacakları bir heyet tarafından Ankara'da ilgili bakanlıklara sunulacağını duyurdu.

Madencilerin taleplerine olumlu yanıt almadıkları takdirde önümüzdeki hafta içerisinde ilgili bakanlıkların önünde oturma eylemi yapacaklarını ifade eden Aksu sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki hafta taleplerimiz konusunda Ankara'ya bir heyet göndereceğiz. Eğer sorunlarımız çözüme kavuşmazsa ilgili bakanlıklar önünde eylem yapacağız. Sorun çözülene kadar oradaki arkadaşlarımız eylemlerini sürdürecek. Bir taraftan da madencinin emeklilik haklarıyla ilgili de 13 Mart tarihinde Soma ilçesinde Hükümet Meydanı önünden adliye binasını önüne kadar tüm madencilerin katılımlarıyla büyük yürüyüş yapacağız.”

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