Emine Erdoğan: Kadınlar küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor

Emine Erdoğan, "Kadınlar, onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli illerden gelen kadın girişimcilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelerek iftar sofrasında buluştuğu kadınların ilham dolu hikayeleri olduğunu belirtti.

Erdoğan, kadın girişimcilerin başarılarının Türk tarihi, medeniyeti ve Anadolu ruhunun ne kadar canlı olduğunu ispat ettiğini ve Anadolu’nun 13’üncü yüzyılındaki Baciyan-i Rum’u teşkil eden kadın kültürünün devamlılığını gösterdiğini belirtti.

“MAHALLE BASKISINA MARUZ KALIYORLAR”

Anadolu kadınının geçmişten beri girişimci olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şunları söyledi:

*Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan, çığır açan hep Anadolu kadınıydı. Bizim ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız, herkese cesaret veriyor.

*Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yaşadığı türlü zorluklar, açmakta zorlandığı kapılar, kıramadığı cam tavanlar var. Kadınlar, onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor. (DHA)

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