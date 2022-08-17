Emniyet uyardı: IŞİD’e finans sağlayan 4 kişi yakalandı

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığının il emniyet müdürlüklerine gönderdiği istihbari bilgi paylaşımı üzerine IŞİD’e mali finans sağladıkları belirlenen 4 kişi Diyarbakır’da yakalandı.

Özgür CEBE

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye'de bazı radikal aşırı dinci grupların çatışmalı bölgelerdeki terör örgütlerine parasal mali destek sağladıkları yönünde il emniyet müdürlükleriyle istihbari bilgi paylaştı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Suriye başta olmak üzere çatışmalı bölgelerde faaliyet yürüten IŞİD benzeri, Selefi, Tekfirci ve Cihadçı yapılanmalara finans sağladıkları, toplanan paraları Suriye İdlib'te faaliyet gösteren IŞİD'li teröristlere aktardıkları belirlenen 4 kişi Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

“İNFAK ETMEYE ÇAĞIRILIYORSUNUZ” TALİMATI

“Faris'ul Akide” isimli sosyal medya hesabından “Yine infak etmeye çağırılıyorsunuz” başlığıyla İdlib'teki IŞİD'li teröristlere destek amacıyla nakdi yardım toplandığı belirlendi.

Toplanan yardım paralarının Huzaiyfe Medrek adına Ziraat Bankasında açılan hesaba aktarıldığı tespit edilince polis operasyon için düğmeye bastı.

Banka hesabının Hatay'ta açıldığını belirleyen polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Huzaiyfe Medrek Hatay'da yakalandı.

Hesap hareketleri incelenince de Diyarbakır'da 4 zanlının bu hesaba para transferi yaptığı belirlendi.

AYNI HESABA BİRDEN FAZLA PARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Huzaiyfe Medrek sorgusunda, “Kurban Bayramı öncesinde Hatay'daki evimde eski ev arkadaşım olan Firas Hacali ile oturuyorduk. Firas bana ‘Senin hesabına para yatıracaklar, biraz birikince onları çek, sonra da Baha Kanbar isimli işyerine götür. ‘Parayı teslim ettikten sonra bu Luey'in emanetidir dersin' dedi. Bu nedenle de ben İban numaramı verdim, terör örgütü ile bir bağlantım yoktur” dedi.

Huzaiyfe Medrek'in banka hesap hareketleri incelendiğinde ise Diyarbakır'da yakalanan 4 zanlının bu hesaba farklı tarihlerde birden fazla kez para transferi yaptıkları ortaya çıktı.

Hatay Başsavcılığınca tutuklanan Medrek hakkında “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek” suçundan dava açılırken, bu kişinin hesabına para aktaran 4 zanlı da Diyarbakır'da yakalandı. Zanlılar Huzaiyfe Medrek'i tanımadıklarını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

“TANIMADIĞIM HESABA PARA GÖNDERDİM”

Zanlı M.A sorgusunda; “PTT gişesinde sıra beklerken Kürtçe konuşan tanımadığım biri yanıma gelerek bilmediğim bir hesaba para aktarması yapmamı istedi. Bende yardımcı olmak için verdiği parayı yatırmak istedim ancak işlem başarısız olunca bu kez kendi hesabımdan belirtilen hesaba parayı aktardım. Benim IŞİD terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur” dedi. Zanlı H.Ç ise, ağabeyinin 2015 yılında Suriye'ye gittiğini ve orada evlendiğini, ancak Türkiye'ye gelmek istediğini, paraya ihtiyacı olduğu için ağabeyine para gönderdiğini, örgütsel bağlantısı olmadığını iddia etti.

“SAVUNMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS”

Zanlıların geriye dönük GBT sorgulamalarında terör örgütleriyle ilgili birden fazla suç kayıtları tespit edildi.

Haklarında dava açılan 4 zanlının sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda belirtilen hesaba para aktardıklarının sabit olduğu, bu hesaba aktarılan paraların zanlıların bilgisi dahilinde gerçekleşmemiş olmasının hayatın olağan akışına ters olduğu, 4'ünün de 6415 Sayılı Kanunun 4.maddesinde düzenlenen terörizme finans sağlama suçunu işledikleri sabit olduğundan ayrı ayrı 10'ar yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

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