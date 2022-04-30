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Emniyet’ten ‘e-Devlet hacklendi’ iddialarıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklendiği iddiasına ilişkin "E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir" açıklaması yaptı. Açıklamada "Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

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Emniyet’ten ‘e-Devlet hacklendi’ iddialarıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminde kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarına dair açıklamada bulundu.

“VERİLERE ERİŞİLMESİ VE ÇALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

* Son günlerde sosyal medya üzerinde E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır.

* Son olarak 30.04.2022 tarihinde gazeteci Fatih ALTAYLI da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine E-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür.

* E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir.

3 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM

* Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden ‘dolandırıcılık ‘yapılmaya çalışıldığı görülmüştür.

* Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir.

FATİH ALTAYLI’YA SUÇ DUYURUSU

* Ayrıca resmi kurumların konuyla ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır.

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