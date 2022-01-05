En çok vakanın görüldüğü kentte tepki çeken görüntü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 427,42 olarak açıklandı. Verilere göre Türkiye sıralamasında en çok vaka görülen il sıralamasında ilk 3'de yer alan Eskişehir'de, haftasonu bir de 'sucuk festivali' yapılacak olması tepkilere neden oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgında, 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Eskişehir vaka sıralamasında, Türkiye genelinde Kırklareli ve Çanakkale’den sonra en çok vaka görülen üçüncü kent oldu.

EN ÇOK VAKA SAYISI OLAN 3’ÜNCÜ İL

Salgınla mücadele sürecinde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Eskişehir’de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85’e ulaşmasına rağmen, salgın vakalarında en çok artan illerin başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritası paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 100 bin kişide görülen vaka sayısında 468.85 ile Kırklareli birinci, 462.01 ile Çanakkale ikinci, 427.42 ile Eskişehir ise üçüncü sırada yer aldı. Haritaya göre, İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303.51, Ankara’da 129.82, İzmir’de ise 68.54 oldu.

KONTROLLERLE BİRLİKTE MASKE TAKAN SAYISI DA AZALDI

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de artan vaka sayısı nedeniyle, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu bir takım kararlar almış ve alınan kararlar çerçevesinde maske ve mesafe konusunda kontrol ve tedbirlerin sıklaştırılması kararlaştırılmıştı.

Ancak buna rağmen, Eskişehir’deki vaka artışlarının en büyük nedeninin maske takmayanlar olduğu belirtilirken özellikle birkaç ay öncesine kadar gerek zabıta ekipleri, gerekse emniyet güçleri tarafından maske takılması konusunda ciddi uygulamalar yapılırken son günlerde gerekli uygulamaların yeteri kadar yapılmaması nedeniyle bazı vatandaşlar maske takmayı bıraktı.

Özellikle çarşı ve pazarlarda kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde takılmayan maskeler hastalığın yayılmasına neden oluyor.

VAKA ARTIŞI OLAN KENTTE SUCUK FESTİVALİ YAPILACAK

Vaka sayısının en çok olduğu illerin başında gelen Eskişehir’de haftasonu bir de ‘sucuk festivali’ yapılacak olması vatandaşları tedirgin ediyor.

AKP’li Eskişehir Sivrihisar ilçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, ‘Meşhur Dövme Sucuk Festivali’ 6 Şubat Pazar günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Vatandaşlar, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına adanan, 2020 yılında da Elazığ’da depremzede vatandaşlarla paylaşılan ‘Meşhur Dövme Sucuk Festivali’nin ya ertelenmesini ya da iptal edilmesini istiyor.

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