Enflasyon için ‘Bizi üzdü’ diyen Erdoğan’a İYİ Parti’den yanıt: İlk kez kabul etti

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 19 yılın en yüksek enflasyon oranı için "Vatandaşımızın bu rakamlarla karşılaşması bizi üzdü" açıklamasına dikkat çekti. Usta, "Erdoğan, enflasyon gerçeği olduğunu ilk kez kabul etti. Cumhurbaşkanlığı makamı üzüntü ifade edecek makam değildir. İcra makamıdır. Bununla ilgili bir program ortaya koyup Türkiye’yi bu ayıptan, milleti de bu fakirleşmeden kurtarması lazım" dedi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak yeni yılda yapılan zamları eleştirdi. “Tamamen vatandaştan kopmuş bir iktidarı görüyoruz” eleştirisinde bulunan Usta, “Türkiye çok yüksek oranlarda, 90'lı yılları andıran bir zam furyasıyla karşı karşıyadır. Bunun temel sorumlusu hükümetin yanlış politikalarıdır” diye konuştu.

“ERDOĞAN İLK KEZ KABUL ETTİ”

Erhan Usta, konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Vatandaşımızın bu rakamlarla karşılaşması bizi üzdü” sözlerini de değerlendirdi.

Erdoğan'ın ilk kez enflasyon gerçeğini kabul ettiğini vurgulayan Usta, “Belki bu bir ilerlemedir” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI ÜZÜNTÜ İFADE EDECEK MAKAM DEĞİLDİR”

Usta, Erdoğan'ın söz konusu sözlerine ilişkin şöyle konuştu:

“Enflasyonu hiç söylemiyordu. Kabine toplantısı sonrasında enflasyon gerçeği olduğunu kabul etti. Bir cumhurbaşkanının 3-4 yıl önce kabul etmesi gereken bir gerçeği bugün kabul etmesi; yine de kendisi açısından bir gelişme belki. Burada sadece ‘üzüntülü' olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı makamı üzüntü ifade edecek makam değildir. İcra makamıdır. Bununla ilgili bir program ortaya koyup Türkiye'yi bu ayıptan, milleti de bu fakirleşmeden kurtarması lazım.”

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