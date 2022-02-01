Engelli memur ataması ne zaman? Engelli memur ataması için tarih verdi

Engelli memur ataması için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Erdoğan konuşmasında, engelli memur atamasının 8 Şubat’ta yapılacağını duyurdu. Her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli memur alımı gerçekleştirilecek.

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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli memur ataması yapılacağını duyurdu. Toplam 2 bin 927 kişinin atamasının yapılacağı memur ataması için tarih de paylaşıldı.

ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Engelli memur ataması 8 Şubat tarihinde yapılacak. Atamalar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde;

” Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Dezavantajlı ailelerimize destek paketini hayata geçiriyoruz.”