Engelliyi yok sayan idareye mahkemeden ders gibi karar

Bursa’da devlet hastanesinde görev yapan H.Y isimli sağlık çalışanı, yüzde 92 engelli olmasına rağmen ikametgahına yakın iki hastane yerine daha uzak bir hastanede görev yapıyordu. Evine yakın yere görevlendirmesi talebine olumsuz yanıt verilince konuyu mahkemeye taşıdı. Bursa 1. İdare Mahkemesi ders gibi karar verdi.

Veli TOPRAK

Bursa'da devlet hastanesinde görev yapan ve yüzde 92 engeli bulunan H.Y ile ilgili hastaneye yönetiminin evine yakın bir yerde çalıştırmak istememesiyle ilgili Bölge İdare Mahkemesi'nden ders gibi karar çıktı.

Mahkeme, engelli sağlık çalışanının Anayasa'nın 10. Maddesine göre ‘pozitif ayrımcılık' görmesi gerektiğini belirterek, ikametgahına yakın olan hastanede görevlendirilmesini istedi.

Devlet hastanesinde çalışan H.Y, sağlık sorunları ve engelli durumu nedeniyle mevcut çalıştığı yere ulaşımının zorlaşması üzerine harekete geçti. Genel Sağlık-İş üyesi de olan H.Y, ikamet adresine en yakın olan İlçe Sağlık müdürlüğü veya başka bir devlet hastanesine atamasının yapılması için idareye başvurdu.

İdare, başvuruda gerekçeleri dikkate almadan talebi reddetti. Engelli sağlık çalışanı, talebinin reddi yönündeki idare işlemini Bursa 1.İdare Mahkemesi'ne ‘yürütmenin durdurulması' talepli iptal davası açtı.

DERS GİBİ KARAR: POZİTİF AYRIM GEREKİR…

Mahkeme, davacının ‘sürekli engelli' durumuna atıf yaparak talebinin hukuki olduğuna dikkat çekti. Kararda, şöyle denildi:

“Davacının yüzde 92 engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunun bulunduğu, Anayasa’nın 10. maddesinde engelliler hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin ilkenin düzenlendiği ve bu ilkenin hayata geçirilmesi için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği başlıklı Ek 3 üncü maddenin eklendiği göz önüne alındığında; davacının atanmak istediği ve personel ihtiyacı bulunduğu açık olan … İlçe Sağlık Müdürlüğü veya … Hastanesi emrine atanmasının kamu yararına uygun olacağı sonucuna varıldığından, davacının talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

KEYFİ İDARELERE UYARI

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, şunları söyledi:

– Sendika olarak, hiçbir üyemizi Anayasa'ya aykırı, engelli haklarına saygıdan yoksun ama her şeyden önemlisi böylesine ‘vicdan yoksunu' kararlara imza atan idarecilerin, insafına bırakmayacağız. Her kim olursa olsun, hukuksuz her işlemin karşısında ve üyelerimizin yanında olmaya daima devam edeceğiz.

– İdarenin baskıları, keyfi kararları, hukuk tanımaz tavırları, baskıcı söylemleri, bizi haklı mücadelemizden asla alıkoyamaz ve alıkoyamayacaktır! Engelli üyemizin, mağduriyetinin giderilmesine dair yürütmenin durdurulması kararı, haksız ve keyfi idari işlemlere imza atan idarelere ‘ders olarak okutulabilecek' niteliktedir.

