Engin Altay: Erdoğan’ın yasayı yayımladığının ertesi günü AYM’ye gideceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de kabul edilen sansür yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı apar topar da yayımlayabilir ya da biraz bekletebilir. Yayımladığının ertesi günü AYM'ye gitmeyi düşünüyoruz. Anayasa'nın 22, 25, 28, 26, 13 ve 2'nci maddelerine bu yasa, açıkça aykırı" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Seçim güvenliğiyle ilgili konuşan Altay, “Seçim güvenliği açısından endişe taşımıyoruz, örgütümüz bu konuda fevkalade donanımlı, hazırlıklı, seçmen listeleri sürekli kontrol ve takibimizde, burası muz cumhuriyeti değil. Seçim güvenliği kaygımız yok ama bu bir ulusal güvenlik meselesi” dedi.

Altay, sansür yasasının TBMM’de kabul edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

* “Bu yasayla ilgili Cumhurbaşkanı apar topar da yayımlayabilir ya da biraz bekletebilir. Yayımladığının ertesi günü AYM’ye gitmeyi düşünüyoruz… Çok kıymetli hukuk danışmalarımız çalışmaya başladı. Ben zaten çalışma talimatını yasa Meclis’e geldiğinde vermiştim.

* Niye gideceğiz, AYM’ye? Anayasa’nın 22, 25, 28, 26, 13 ve 2’nci maddelerine bu yasa, açıkça aykırı. Yani haberleşmenin engellenemeyeceği ve gizliliğine dokunulmayacağı ilkesine, düşünce ve kanaat hürriyetine, basın hürriyetine, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmayacağı hükmüne ve devletin niteliğine aykırı.”

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