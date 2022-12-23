Enginyurt: Etiketler bir gecede değişti

DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücrete yapılan zammın ardından marketlerin etiket değiştirme yarışına girdiğini söyledi

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen DP’li Enginyurt, “Allah'ını seviyorsan bir pazara çık. Bir markete git ama gittiğin market Tarım Kredi marketi olmasın diyeceğim de oraya da git. Çünkü en pahalı market senin Tarım Krediler oldu” dedi.

Enginyurt yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ETİKET YARIŞI: Sayın Erdoğan Nas dedi, Merkez Bankası faizlere pas dedi. Enflasyon düşecekti, yılsonu her şey güzel olacaktı. Asgari ücrete % 56 zam yaptık diye seviniyor ama marketler etiket yarışına girdi. 173 lira olan bir Ayçiçek yağı, 186 lira oldu. Bütün fiyatlar değişmiş.

EN PAHALISI TARIM KREDİ: Allah'ını seviyorsan bir pazara çık. Bir markete git. Gittiğin market Tarım Kredi marketi olmasın diyeceğim de oraya da git. Çünkü en pahalı market senin Tarım Krediler oldu. Kiralar dün gece itibarıyla artışa geçti. Her şey zamlandı. Her şeye yeni fiyat uygulanmaya başlandı.

MİLLET ATIK TOPLUYOR: Millet perişan. Ordu'da pazar yerindeydim, millet pazarda atık meyve sebze topluyor. Ülkeyi getirdiğin durum rezalet… Dolayısıyla bu milletin ahı sizi götürecek. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz.