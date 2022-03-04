Enginyurt’dan Pakdemirli’ye: Seni çiftçiler affetmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci'nin getirilmesinin yankıları sürüyor. MHP çatısı altındayken fındık rekoltesini yüksek açıklaması nedeniyle Pakdemirli'yi eleştirdiği için partisinden ihraç edilen DP'li Cemal Enginyurt, "Cumhurbaşkanı affetmiş. Fakat milyonlarca çiftçi affetmeyecek" diye yorum yaptı.

Sozcu.com.tr

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Gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan görev değişikliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden alınarak yerine Vahit Kirişçi getirildi. Sosyal medyadan ilk açıklamayı yapan Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum.

Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“KUL HAKKI YEDİĞİN İÇİN ALLAH AFFETMEYECEK”

Pakdemirli’nin görevden ayrılmasıyla ilgili yankılar devam ederken DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

MHP’de görev yaptığı sırada 2020 yılında Pakdemirli'nin fındık rekoltesini beklenenden yüksek açıklaması üzerine “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” diyerek eleştirdiği için ihraç edilen ve ardından DP’ye geçen Enginyurt, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nihayet affını istemiş, Cumhurbaşkanı da affetmiş. Fakat milyonlarca çiftçi, yüz binlerce atanamayan ziraat mühendisleri, Balıkçılar, arıcılık yapanlar asla affetmeyecek. Her şeyden önemlisi kul hakkı yediği için Yüce Allah’ım affetmeyecek” dedi.

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