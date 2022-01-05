Erdoğan AKP’li vekillerle paylaştı: Tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48 AKP milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Milletvekilleri illerindeki sorunlar ve vatandaşların taleplerini aktardı. Erdoğan ise enflasyon konusunda iyimser mesaj verdi ve “Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı mücadele olacak. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız” dedi.

Veli TOPRAK

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Kahvaltılı program AKP Genel Merkezi'nde yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı toplantıda söz alan milletvekilleri, teşkilatlardan kendilerine iletilen talepler ve illerindeki yerel sorunları paylaştılar.

Bazı vekiller, 20 Aralık'ta açıklanan kurla ilgili programın halkta memnuniyetle karşılandığını söyleyince Erdoğan'ın “Bundan sonra ekonomik anlamda daha güvenli ve istikrarlı bir Türkiye olacak” yorumu yaptı.

“TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ”

TÜİK'in 2021 için açıkladığı enflasyon oranını hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönem enflasyon odaklı mücadele olacak. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bundan sonraki çalışmalarımız, tedbirlerimiz bu yönde olacak. Siz de yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın. Muhalefet yalan bilgi veriyor, kamuoyunu manipüle ediyor, yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyor. Siz birebirde insanlarımıza gerçekleri, neler yaptığımızı anlatın.”

SOKAK HAYVALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, sokak hayvanları konusunda da belediyelerin barınak sorunu konusunda yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi ve Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumunu da izlediğini söyledi.

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