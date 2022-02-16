Erdoğan: Ay’a sert iniş gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah gelecek sene milli ve özgün roketimizle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Dubai kentinde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İki ülkenin gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz” diyerek şunları söyledi:

– Ülkemizde Teknofest diye tabir ettiğim bu gençlik maşallah önüne çıkartılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bizlere de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Sizlerden aldığımız güçle bizde daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

– Bu anlayışla dün ABU Dabi’de gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırasını imzaladık. Böylece gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk.

İKİ ÜLKENİN UZAY VİZYONLARI BENZER

– İki dost ve iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yeni teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyoruz. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Milli Uzay Programı’mızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah cumhuriyetin 100. yılında yani gelecek sene, milli ve özgün roketimizle Ay’a sert iniş gerçekleştireceğiz.

– Uzay programımızı açıkladığımız günlerde BAE de Umut olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmiştir. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amiri’nin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki ikinci yılını tamamlayan Umut esasen hepimizin umudunu temsil ediyor.

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