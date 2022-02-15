Erdoğan: BAE önemli iş ortağımız

Birleşik Arap Emirlikleri'yle 13 anlaşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE’li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

– 13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır.

– Türkiye iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahiptir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. BAE özel sektörünün Türkiye ile ticari ortaklıklar tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim.

– Liderlerin görevi ticaretten savunmaya turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda işbirliğinin üzerinde yükseleceği ahdi zemini tesis etmektir.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR

– Türkiye, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunuyor. Nitekim uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Daha önce Türkiye’yi tercih etmiş şirketler de ülkemizi üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak görmekte, bu kapsamda yatırımlarını genişletmektedirler. Türkiye, iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahiptir.

– BAE özel sektörünün önde gelen temsilcileri olarak Türkiye ile ticari ortaklıklar ve yatırım işbirlikleri tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim.

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