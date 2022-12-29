Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak'ta doğum günü olan MHP liderini üç hilalli bir pastayla karşıladı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşaknı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Erdoğan, görüşme öncesi 1 Ocak 1948 doğumlu olan Devlet Bahçeli’nin doğum gününü kutladı. Bahçeli, üç hilalli erken doğum günü pastasını kesti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı saat 16.30 sıralarında başladı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Zirvede iki lider, ekonomiden dış politikaya kadar birçok başlığı ele aldı.

Görüşmede ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar gibi siyasetin öne çıkan başlıkları, 2022 yılındaki çalışmalar ve Cumhur İttifakı’nın faaliyetleri yer aldı.

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 13 Aralık’ta MHP liderinin Çayyolu’ndaki konutunda bir araya gelmişti.