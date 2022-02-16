Erdoğan: Bu kadar müjde verdik ama alkış yok

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Açıklamalar sonrası alkış alamayan Erdoğan, "Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok" diye bakanlara sitem etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yüksek elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağını açıklayan Erdoğan, çiftçiler ve üniversite öğrencileri için de alınan yeni kararları açıkladı.

“BU KADAR MÜJDE VERDİK…”

Toplantının sonunda ise Erdoğan’a alkış almayınca bakanlara sitem etti. Erdoğan, “Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok…” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri sonrası bakanlar Erdoğan’ı alkışladı.

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