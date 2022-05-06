Erdoğan: Çatalca’da manda kalmadı

Mart ayında verdiği manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi günlerce konuşulan İstanbul'un mandalarıyla ünlü ilçesi Çatalca'yı ziyaret etti. Erdoğan, ilçede manda kalmadığını belirterek, "Lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işi takibi başlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla birlikte Çatalca Belediyesi’ni ziyaret etti.

Geçen mart ayında çiftçilerin karşısına geçip, manda yoğurtlu, kestane ballı tarif vermesi ve şifa için herkese tavsiye etmesi ülke gündemine bomba gibi düşen Erdoğan, o sözlerini hatırlatarak ilginç bir açıklamada bulundu:

ÇATALCA BU İŞTE ÇOK MAHİRMİŞ

“Biliyorsunuz Tokat’ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca’da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu işte meğerse çok mahirmiş. Ve manda sütü, manda kaymağı, bunlar Çatalca’da bayağı ileriymiş. Adeta marka. Temennimiz odur ki, lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işi takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü kuvveti toplar.”

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