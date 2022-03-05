Erdoğan davet etmişti! Kritik ziyaretin tarihi belli oldu
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.
Ziyaretle ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
*İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek.
*Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
*Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.