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Erdoğan davet etmişti! Kritik ziyaretin tarihi belli oldu

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Yayınlanma: 22:06 - 05 Mart 2022 Güncellenme:
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Erdoğan davet etmişti! Kritik ziyaretin tarihi belli oldu

Ziyaretle ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek.

*Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

*Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

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