Erdoğan ‘İspat et cumhurbaşkanlığını bırakırım’ demişti, CHP’den istifa çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun daha önce tazminat kararına hükmedilen Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "İspat edilirse ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım” sözleri gündem oldu. Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan CHP'li Özkan, "Eyy Erdoğan ne zaman istifa edeceksin? Al sana ispat. Tut sözünü uzatma bu işi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, daha önce tazminat kararına hükmedilen Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulduğunu duyurdu. Çelik, “Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık” dedi.

ERDOĞAN, “İSPAT EDİLİRSE BIRAKACAĞIM” DEMİŞTİ

Kararın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Kılıçdaroğlu'na seslenerek yaptığı açıklamasında “İspat et. İspat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım” sözleri gündeme geldi.

ERDOĞAN’A CHP’DEN İSTİFA ÇAĞRISI

CHP İzmir Milkletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'ın o sözlerini paylaşarak, “Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı! “Man adası belgelerini ispat et istifa edeceğim” demişti. Genel Başkanımız açıkladı, mahkeme doğruladı. Yargıtay tazminat kararını bozdu. Eyy Erdoğan ne zaman istifa edeceksin? Al sana ispat. Tut sözünü uzatma bu işi” dedi.

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