Erdoğan onayladı! Paha biçilemeyen tesis MHP’li belediyeye bedelsiz verildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Türk Şeker’e ait paha biçilemeyen 6 bin metrekare arazi Cumhurbaşkanı kararı ile üzerindeki taşınmazlarla birlikte MHP'li Yenişehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredildi. Tesisin Belediye hizmet binası olarak kullanılacağı öğrenildi.

Halil ATAŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait Yenişehir ilçe merkezindeki trilyonlarca lira değerindeki 6 bin metrekare araziyi üzerindeki taşınmazlarla birlikte bedelsiz olarak MHP’li Yenişehir Belediyesi’ne devrini onayladı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

MHP’li Başkan Aydın, halen üzerinde Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait yaklaşık 6 bin metrekare arazi üzerindeki bina ve depoların bulunduğu trilyonlarca lira değerindeki arazinin bedelsiz devri konusunda Yenişehir Belediyesi'ne destek veren MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve kararı onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

“TAPU İŞLEMLERİ İÇIN HAREKETE GEÇTİK”

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın Ankara'daki görüşmelerinin süreci hızlandırdığını ve nihayetinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın arazinin belediyeye bedelsiz devrini uygun bulduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu;

“Yılın son haftasında konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan devir kararı belediyemize ulaştı. 5 bin 846 metrekare araziyle birlikte üzerindeki 4 adet mesken, 1 adet garaj, 1 adet iş yeri ve 4 adet deponun bedelsiz olarak Yenişehir Belediyemize devriyle ilgili tapu işlemlerinin başlatılması talimatı üzerine harekete geçtik.”

Tesisin belediye hizmet binası olarak kullanılacağı öğrenildi.

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