Erdoğan: Onun derdi niye bizi gersin ki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "Sürprizlere yer yok" açıklamasını değerlendirdi: O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım” açıklamalarına değindi.

Erdoğan, “O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor” dedi. Erdoğan’ın diğer açıklamaları ise şöyle:

4 MİLYON TON TAHIL GİRİŞİ OLDU



(Rusya-Ukrayna savaşı) Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Devam ediyor. Bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir.

PUTİN’İN ÜZERİNDE DURDUĞU İSİMDİ, RUSYA’YA GÖNDERDİK

(Rusya-Ukrayna esir takası) Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin’in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya’ya gönderdik.

(Ekonomi yönetimi toplantısı) Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var. Bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

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