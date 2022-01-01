Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yılbaşı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu ile telefonda görüşerek jandarmaların yeni yılını kutladı. Erdoğan, ""Bugün bakanımla yaptığınız bu yılbaşı değerlendirmesini Rabbim lütfeder bir de sizlerle beraber yaparız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırına sıfır noktasında bulunan Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesinde görevli jandarmaları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan Soylu, Türkiye’nin en modern üs bölgesi olan Cudi Dağı Üs Bölgesi’nin bir hafta önce tamamlandığını belirterek, “Burayı görmenizi isterim” dedi.

Telefon konuşmasında jandarmalara hitap eden Erdoğan, “Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler’de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan sonra bugün bakanımla yaptığınız bu yılbaşı değerlendirmesini Rabbim lütfeder bir de sizlerle beraber yaparız” diye konuştu.

DHA

İlginizi Çekebilir Soyer, 2021 yılının son akşam yemeğini öğrencilerle yedi