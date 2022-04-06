Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Yeni bir safhaya geçiyoruz

AKP milletvekilleriyle buluşma programında konuşan Erdoğan, "Yüksek enflasyon sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden vahim durumla karşı karşıyalar. Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Ana hedefimiz, enflasyon ve fahiş fiyatla, gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmaktır" dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin vekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bu Ramazan ayında da maalesef Rusya Ukrayna savaşının yol açtığı, siyasi, ekonomik insani trajedilerin burukluğu içinde girdik. Sağlık hizmetleri yanında kamu düzeni, istihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla ülkemizi küresel kriz ikliminden ayrıştırdık.

“TÜM İZLERİ SİLECEĞİZ”

*Gelişmiş ülkelerin dahi sarsıntılar yaşadığı dönemden Türkiye’nin güçlenerek çıkması çok çok önemli başarıdır. Hamdolsun salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık. İnşallah yakında tüm izlerini sileceğiz.

*Geçtiğimiz yılın son aylarında ekonomimiz döviz kurundaki rasyonel gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı sarsıntıya maruz kaldı. Aldığımız önlemlerle 20 Aralık’ta itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk.

*Bu sıkıntının da üstesinden geldik. Küresel emtia fiyatlarının ülkemize yansımaları, döviz kurundaki artışın da etkisiyle ağır oldu.

YÜKSEK ENFLASYON AÇIKLAMASI

*Küresel düzeyde yaşanan her gelişme bizi de yakından ilgilendiriyor. Bir de buna gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıları eklediğimiz milletimiz yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir.

*Avrupa ülkelerinin çoğu bizden vahim tablolarla karşı karşıyadır. En gelişmiş ülkelerin yöneticileri bile vatandaşlarına refah seviyelerinin düşeceğini söylemektedir.

*Tüm bunlar bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan bahaneler değildir, olamaz. Karşımıza çıkan tabloya bakarak tarihi karar verdik. Ya ekonomimizi klasik anlamda faiz enflasyon sarmalına sokup, yatırım ve harcamaları kısarak işsizliği arttıracaktık, ya da yeni paradigmayı ortaya koyacaktık.

*Biz ikincisini tercih ettik. Faiz enflasyonu bir kenara bırakarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik.

*İnsanlarımızın mevcut işlerinin korunmasına, onun da ötesine yeni istihdam açılmasına öncelik verdik. Salgınla birlikte yeniden yapılanan küresel üretim sisteminde ülkemizi önde gelen merkezlerden biri haline getirmek için harekete geçtik.

*Sanayimizin yolların ve limanların çalışıyor olması, ihracatımızın rekorlar kırarak artmayı sürdürmesi hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir.

“YENİ BİR SAFHAYA GEÇİYORUZ”

*Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Ara hedefimiz, enflasyon ve fahiş fiyatla, gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmaktır.

*Yılbaşında asgari ücrette yaptığımız artışlarla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık.

*Ukrayna ve Rusya krizi yeni olumsuzluklarını beraberinde getirdi. Türkiye ekonomisi dünyanın 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi dile getirdik.

“VATANDAŞA SABREDİN ÇAĞRISI”

*Allah’ın izniyle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler sabırla koruk helva olur derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız.

*Terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcudur.

6 MUHALEFET PARTİSİNE ELEŞTİRİ

*2023 seçimleri öyle bir seçim ki sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olmayanları aynı masada bir araya getirebileceklerdir. Aynısı Macaristan'da çıktı, bak orda da bir 6'lı çıktı. Koordinatörlerinin de kim olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor.