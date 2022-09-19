Erdoğan’a sosyal konut tepkisi: 695 konut üç yıldır yapılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirliler için TOKİ tarafından sosyal konut yapılacağını duyurmuştu. Elazığ’ın CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında Sivrice ilçesinin zorunlu kentsel dönüşüme sokulmasının ardından yapılması planlanan bin konuttan sadece 305 konutun yapıldığı ve 695 konutun 3 yıldır yapılmadığını ileri sürdü.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyüğü' diyerek duyurduğu sosyal konut projesiyle ilgili konuşan CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, ilçede yapılması planlanan 695 konutun üç yıldır yapılmadığını kaydetti.

İlçe sakinlerin konut sorunundan dolayı kent merkezine taşınmak zorunda kaldığını belirten Öztürk, her seçimde AKP'ye yüzde 70'lerde oy çıkmasına rağmen yetkililerin konut sorununa karşı ilgisiz kaldığını kaydetti.

“ÜÇ YILDIR KONUTLAR YAPILMADI”

24 Ocak 2020 depreminde Sivrice'nin en fazla etkilenen ilçe olduğunu belirten CHP İlçe Başkanı Erim Öztürk şöyle konuştu:

“Deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilçemize zorunlu kentsel dönüşüme çevrildi. Kentsel dönüşüme çevrilmesi kararıyla birlikte bin konut inşa edilmesi gerekiliyordu. Ancak sadece 1. Etap'ta 305 konut, 55 dükkan ve iki tane camii yapıldı. Ancak ilçemizde bulunan üç mahallede depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen konutlar halen yapılmadı.

400 konutun ihalesi yapılacağını söylemişti yetkililer ama halen daha ne ihale yapıldı ne de yer tespiti yapıldı. İlçede barınma sorunu olduğundan dolayı ilçedeki vatandaşlarımız Elazığ'a taşınmak zorunda kalıyorlar. Geçen hafta 30 hane Elazığ'a taşındı.

Cumhurbaşkanı ülkede binlerce konut yapmayı yapacaklarını söylüyor. Yaşanmış olan bir afet olayından dolayı kentsel dönüşüme sokulan küçücük bir ilçede üç yıldır 600 konutu dahi yapamadınız.

1938 yılında kurulan Sivrice ilçesindeki nüfus 5 bin iken barınma sorunundan dolayı ilçe nüfusumuz binlere düştü. Böyle güzel bir ilçeyi göz göre göre dağılmasına nasıl göz yumdunuz?”

“İLÇEMİZİN KONUT PROBLEMİNİ ÇÖZÜN”

Birçok insanın ev bulamamasından dolayı kent merkezine gittiğini ve burada da kira sorunuyla karşılaştıklarını belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana Sivrice Ak Parti'ye her seçimde yüzde 70 oy veren bir yer olmasına rağmen neden sorunlara çözüm bulunamıyor? İnsanlar mağdur durumda zorunlu olarak ilçeden ayrılan insanlar Elazığ merkezde en ucuz ev kirası bin 300 lira insanların cebinden ekmek parası yokken bu kiraları nasıl verecek.

İlçemizde halen ağır hasarlı evlerin hiçbiri yapılmadı. 2-3 bin lira kira vermek zorunda kalıyor. 253 bin sosyal konut yapacaklarını söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı lütfen Sivrice'nin üç yıldır yaşadığı konut problemini çözün ve 695 konutu Sivrice'ye yapın insanlar bunu bekliyor. Kaldı ki son açıkladığı sosyal konut projesinde dahi ilçemiz yer almadı.

Çıkıp 253 bin konut yapıyorum demek çok basit ama ilçemizin ihtiyacı olan 695 konut üç yıldır yapılmadı. Sosyal konutların yapılmasını karşı değiliz yapılsın ama hak sahibi insanları üç yıldır sorununu çözülmeyip sonrada binlerce sosyal konut yapacaklarını duyurmalarını haksızlık olarak görüyorum.”

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