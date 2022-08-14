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Erdoğan’dan ‘AKP’nin 21. yılı’ paylaşımı

AKP'nin 21. yılıyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’dan ‘AKP’nin 21. yılı’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Partisinin 21. yılını kutlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…”

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