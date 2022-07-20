Erdoğan’dan Çanakkale Köprüsü savunması: Hiçbir şeyle mukayese ettirmem

Hazine'nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü'nde geçen Kurban Bayramı arifesinde bile sadece 14 bin 275 araç geçti. Geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödendi. İran dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale’deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nden geçen hafta Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü 14 bin 275 adet araç geçtiğini açıkladı.

Yaklaşık 31 bin araçlık fark için Hazine, her araç başına yaklaşık 17.7 Euro üzerinden şirkete bir günde toplamda yaklaşık 690 bin Euro (9,6 milyon TL) ödeme yapacak.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabeten İran’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda soruları yanıtladı.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelere değinerek şunları söyledi:

“Bir yerde de bir tane şöyle köprü yapın da köprünüzle övünelim. Hiçbir adımları yok. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, öbür tarafta Cumhuriyet tarihinde değil dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale'deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Ulaştırma Bakanlığı rakamları verdi geçen gün. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu.”

SURİYELİLERE 250 BİN KONUT

Erdoğan, İran-Türkiye sınırı üzerinden ülkemize yasadışı giriş yapan kaçak Afgan göçmenlerle ilgili olarak ise şunları söyledi:

– Afganistan'dan gelen mülteciler hususunda İran'ın ciddi sıkıntısı var. Reisi bunları açık net anlattı. Tabii kolay değil. Kamp noktasında hazırlıkları var mı yok mu diye baktığımızda yok. Yani biz şu anda mesela Suriye'nin kuzeyinde briket evler yapıyoruz. Bizim bu yaptığımız briket evlerle de hedefimiz en az 1 milyon Suriyeli mülteciyi tekrar kendi topraklarına geri döndürmek.

– Şu an itibarıyla da konut sayıları her geçen gün artıyor ve bunu STK'larla hep birlikte yapıyoruz. Ama bunu özellikle söylüyorum; ne Avrupa Birliği’nden ne şuradan ne buradan en ufak bir destek alarak değil, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. AFAD'ın koordinesinde bunu sürdürüyoruz.

– Hedefimiz de inşallah burada 250 bin konut yaparsak, biz cebren değil, gönüllü olarak geri dönüşü inşallah 1 milyonun üzerine çıkarırız. Ve o ucube çadırlar içerisinde yağmurda, çamurda anne babaları, çoluk çocukları inşallah kötü şartlarda görmeyiz.

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