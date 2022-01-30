Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘ihale’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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Trabzon’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi” iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi:

– Geçen akşam yine çıkmış, benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de “5’li çete” diyor müteahhit firmalara…

– Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam… Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e “Çık ve bunun dersini ver” dedim. Adil kardeşim çıktı, televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi” diyerek, şu iddialarda bulunmuştu:

– 3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli, 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir.

– 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez, 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saray’daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için.

– Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.

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