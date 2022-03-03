Erdoğan’dan muhalefete ‘yuvarlak masa’ eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği tarihi zirveyi eleştirerek, "Öyle yuvarlak masanın etrafında yer beğenmeyenlere milletimiz yer gösterecektir. 28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ve masaya oturmaya cesaret edemedikleri ortakları hiçbir meseleye çözüm bulamaz" dedi.

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Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*AK Parti’nin hiçbir mensubu millete sırtını dönemez, milletin rızasına dayanmayan herhangi bir hesap kitap yapamaz.

*Partimizi, mensubu olduğu davanın şuurunda üstlendiği sorumluluğun farkında kendini bu harekete adamış teşkilat mensuplarımızla birlikte burada gördüğünüz gibi bugünlere getirdik.

*Beraber yol yürüdüğümüz, nice güzel işler başardığımız, nice sınamaların üstesinden gelmiş kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle, temsilcileriyle teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlerde çok daha fazla gayret ve çalışma bekliyorum.

*Unutmayınız bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uğrayacağı kayıplar sadece AK Parti ve AK Partililerin olmayacaktır.

*Her vatandaşımızın bugünkü hayatını kendisi ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirilecek kararların verileceği süreçten geçiyoruz.

*Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeleri, düştükleri durumları görüyorsunuz değil mi? Bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

*Öyle yuvarlak masanın etrafında yer beğenmeyenlere milletimiz yer gösterecektir. 28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ve masaya oturmaya cesaret edemedikleri ortakları hiçbir meseleye çözüm bulamaz.