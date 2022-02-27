Erdoğan’dan, Necmettin Erbakan paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 11'inci yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan’ın vefatının 11’inci yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

“Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54’üncü Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum” dedi.

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