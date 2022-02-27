Erdoğan’dan, Necmettin Erbakan paylaşımı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 11'inci yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan’ın vefatının 11’inci yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
“Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54’üncü Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum” dedi.