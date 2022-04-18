Erdoğan’dan Rusya’ya: Çabalarımıza gölge düşürdü

Büyükelçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buça ve İrpin'den gelen görüntüler, sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. Zelenski ve Putin'le görüşüyorum. Her iki taraf da İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduklarını belirtiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle düzenlenen iftar programında konuştu. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye olarak mesuliyetlerimizi yerine getirmenin, krizlerde yapıcı rol oynamanın çabasındayız. Ukrayna krizinde ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan girişimci dış politikasının en son örneğidir.

*Ukrayna ve Rusya’nın Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Tarafları yüz yüze müzakerelerini sürdürmeleri amacıyla İstanbul’da misafir ettik.

“ÇABALARIMIZA GÖLGE DÜŞÜRDÜ”

*Bu görüşmeler sayesinde taraflar somut ilerleme kaydetti. Ancak İrpin ve Buça’dan gelen görüntüler, sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü.

*Taraflar arasında çevrim içi görüşmeler devam ediyor. Her iki tarafın güven duyduğu ülke olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul süreci de en muteber ve en kestirme çıkış yolu vasfını halen korumaktadır.

“SAMİMİYETLE SÖYLÜYORUM”

*Her iki taraf da İstanbul’daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduklarını belirtiyor. Sayın Zelenski ve Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. Tespitlerimi, değerlendirmelerimi ve beklentilerimi doğrudan ve samimiyetle söylüyorum.

*Bu savaşın kazananı olmayacağını, hepimizin tüm insanlığın kaybedeceğini iletiyorum.

“UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ…”

*Acının, yıkımın ve gözyaşının daha fazla sürmesine kayıtsız kalamayız. Bizim kültürümüzde hayırlı işlerde acele edilmesine inanılır.

*Kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı girişimlerden biri olacaktır. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasıyla birlikte diyalog yoluyla barışın gerçekleşeceğine inanıyorum.

*Ukrayna savaşı, adil bir dünya düzeni kurma arayışımızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Dünya 5’ten büyüktür diyerek BM Güvenlik Konseyi reformu çalışmalarımız anlaşılmış oldu.

NATO VE AB’YE ÇAĞRI

*Küresel güvenlik mimarisinin adalet ve kapsayıcılık temelinde yeniden inşa edilmesi açıktır. Türkiye 70 yıla aşkın süredir NATO içerisinde gereken dayanışmayı göstermiş vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca ispatlamıştır.

*Sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna bağlamındaki en son gelişmeler NATO ittifakı ve ittifak içinde Türkiye’nin önemini açıkça ortaya koymuştur.

*AB üyeliği Türkiye’nin stratejik hedefi olmayı sürdürmektedir. Savaşın küresel boyutlara oluşan menfi etkileri güvenlik ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin AB için ne denli stratejik konumda olduğunu göstermiştir.

*Tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımları AB’den atmasını bekliyorum.

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