Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Hedefimiz istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır

Yeni yıl mesajında ekonomiye dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek ekonomideki açılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajı paylaştı. Videolu mesajında Erdoğan, 2021 yılını şöyle özetledi:

* Geride bırakmak üzere olduğumuz 2021'i bir önceki yıl gibi corona virüs salgınının gölgesi altında geçirdik. Üstelik bu yıl salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlaklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süregelen sıkıntılarla da yüzleştik.

* Küresel yönetim ve ekonomik sistemi, 2008 finans krizi, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiselerde olduğu gibi geçtiğimiz yıl da kökünden sarsılmaya devam etmiştir.

* Gelişmiş ülkelerin 2. Dünya Savaş sonrası tesis ettikleri refah ve güvenlik düzeninin, insanlığın kalanının acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.

“HER TARİHİ DEĞİŞİM GİBİ BU SÜREÇTE DE SANCILAR, SIKINTILAR, BEDELLER ORTAYA ÇIKTI”

“Türkiye, işte bu küresel fotoğraf içinde hem güvenlik krizlerini, hem sağlık krizini, hem siyasi ve sosyal sınamaları başarıyla atlatan bir ülke olarak kendini olumlu yönde ayrıştırmayı başarmıştır” diye devam eden Erdoğan, ekonomiye ilişkin şu mesajları verdi:

* Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsınıtılarla karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız.

* Nitekim döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı, serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketiyle ortadan kaldırdık.

“GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ KÖKLEŞTİRMEKTE KARARLIYIZ”

* Hedefimiz, yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek ekonomideki açılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır.

* Her ne kadar dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandasıyla vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim, kendi aklınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar peşinde koşsa da, bu güven ve istikrar iklimini kökleştirmekte kararlıyız.

* Küresel emtia fiyatlarındaki artış yanında kurdaki dengesiz yükselişin tetiklenmesiyle ortaya çıkan fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi de kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

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