Erdoğan’ın cemevi adımının ardından Alevi derneklerinden açıklama: Susmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kurulacağını açıklamasının ardından 7 Alevi derneği ortak açıklama yaptı. “Cemevleri ibadethanemizdir" denilen açıklamada, "Canlarımızı davamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Susmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda yaptığı açıklamada “Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kuruyoruz. Cemevleri giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki tüm sorunlar çözülecek” demişti.

7 DERNEKTE AÇIKLAMA

Erdoğan'ın cemevi adımının ardından Alevi derneklerinden ilk açıklama geldi. 7 derneğin imzasıyla yapılan açıklamada “Cemevleri İbadethanemizdir” denildi.

Söz konusu derneklerin 8 Ekim Cumartesi saat 14.00’te Garip Dede Dergahında buluşarak basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.

Alevi Dernekleri Federasyonu'nun sosyal medya hesabında, “Canlarımızı davamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle birlikte ‘Alevi’, ‘susmayacağız’, ‘cemevimedokunma’ etiketlerine yer verildi.

“DEVLET SORUMLULUĞUNDAN KAÇMIŞTIR”

Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat ise şu açıklamalarda bulundu:

“Alevilerin ibadethanesi Cemevidir. Devlet sorumluluğundan yine kaçmıştır. ‘Kültür Bakanlığı bünyesinde bir daire kuruyorum, isteyen kurumlar veya Dedeler gelip parasını alabilir, istemeyen de gelmez.’ Yani kısacası şunu söylemek istemiş; ‘Muaviyenin pilavı yağlıdır, buyrun pilava!'”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı’ndaki açıklamasını 12 Alevi derneğinin logosunun önünde yapmıştı.

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