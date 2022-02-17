Erdoğan’ın KDV indirimi talimatıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Belediyeler KDV oranında indirim yapsın" talimatının ardından açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Belediyeler KDV oranında indirim yapsın” açıklamasına karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı.

“Önemli bir bilgilendirme” notuyla sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100'den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin” dedi.

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