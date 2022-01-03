Erdoğan’ın memleketinde zamlara tepki: Bezduk, darlanduk

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, zamlara karşı çıkılmaz ise daha büyük zamlarla karşı karşıya kalınacağını söyleyerek, "Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz karnını doyuramaz hale gelmiştir. Bezduk, yanduk, darlanduk sesleri yükselmektedir" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Saltuk Deniz, yaptığı basın açıklamasında elektriğe, doğalgaza, yakıta, gıdaya, ekmeğe başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam yapıldığını belirterek, vatandaşların zamlara karşı seslerini çıkarmaya başladığını söyledi.

Deniz, zamlara karşı çıkılmaz ise daha büyük zamların yapılacağını kaydederek, “Hep beraber gördük ve yaşadık ki zamlara ve haksızlıklara karşı çıkmıyorsak, sesimizi yükseltmiyorsak daha çok zam ve daha çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz. Zamların nedeni, ne dolardır, ne dış güçlerdir. Zamların nedeni kötü yönetimdir. Yönetim deyince vatandaşa ali cengiz oyunları oynamak gören bir anlayışın ülkemizi getirdiği nokta budur” diye konuştu.

“BEZDUK, YANDUK, DARLANDUK”

Elektriğe yapılan zammın Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük zam olduğuna dikkat çeken Saltuk Deniz, “Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz karnını doyuramaz hale gelmiştir. Artık bezduk, yanduk, darlanduk sesleri yükselmektedir. Hükümet kendi yarattığı krizin faturasını halkımıza ödetmektedir.

Doları yükseltenlerle indirenler aynıdır. Faiz kur üzerinden ciddi paralar kazanılmaktadır. Kaybolan 128 Milyar doların hesabını veremeyenler, günahtır, faizi yükseltmeyeceğiz diyenler, faize teslim olmuş ve tüm vatandaşlarımızı da faiz ve dolar cenderesine mahkum etmiştir. Dünyanın neresinde Merkez Bankası yüzde 14 ile faizle para satmakta ve aynı merkez bankası yüzde 24 faizle borçlanarak para almaktadır” ifadelerini kullandı.

“KİMSE ESNAFI SUÇLAMAYA KALKMASIN”

Yapılan zamların daha sonra yapılacak olan zamların habercisi olduğunu vurgulayan Deniz, “Daha piyasalar zamlanmadı. Şimdi sırada piyasaların zamlanması var. Buradan kimse esnafımızı suçlamaya kalkmasın. Yıllık Tüketici Fiyatları enflasyon yüzde 36,08 açıklanmıştır. Üretici Fiyatları Enflasyon Endeksi yüzde 79,89 olarak açıklanmıştır. Üretici Fiyatları Enflasyonuna göre suçlu esnaf değildir. Suçlu ülkeyi yöneten iktidardır. Her zaman kötü niyetli olanlar vardır. Onları da engellemek hükümetin görevidir” dedi.

“ÇAYA 2021 YILINDA YAPILAN ZAM EKSİ YÜZDE 100 AZALDI”

Rize merkezde başlamak üzere her gün farklı bir ilçeden zamlara karşı tepkilerini göstereceklerini açıklayan İl Başkanı Saltuk Deniz, “Çay fiyatlarına 2021 yılı için yapılan zam 2021 yılı Enflasyonuna göre eksi yüzde 100 azalmıştır. Çay üreticisi artık sesini yükseltmek zorundadır” dedi.

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