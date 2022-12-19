Erdoğan’ın şifa reçetesi 9 ayda 2’ye katlandı

CHP’li Aygun Meclis kürsüsünden tek tek gösterip fiyatını açıkladı. CHP’li Aygun, Erdoğan’ın manda yoğurdu, bal, Medine hurması ve yulaftan oluşan ara öğününün 4 kişilik aile için 2 bin 220 liraya yükseldiğini söyledi.

Zekeriya ALBAYRAK

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara gece yatmadan önce tüketmelerini tavsiye ettiği ‘şifa reçetesi'ndeki gıdalar da zamlardan nasibini aldı. Manda yoğurdunun kilosu 45.90 liradan 80 liraya, Medine hurması 220 liradan 250 liraya, kestane balı 345 liradan 800 liraya, 44.95 liralık yulaf ezmesi de 120 liraya yükseldi. Temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarını Meclis gündemine taşıyan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhurbaşkanı'nın ‘şifa reçetesini'ne de değindi. Aygun'un konuşmasından satır başları şöyle:

– Vatandaşımız meyve ve sebzeyi taneyle almaya başlamış, eti bırakın, yumurtayı, tavuğu, bakliyatı yiyemez oldu. Sarayın ise ara öğünü de var. Cumhurbaşkanımız özel manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, birkaç kaşık kestane balı, 4-5 tane de Medine hurması yiyor ama çocuklar yatağa aç giriyor.

EN AZ 2 AY ÇALIŞMASI LAZIM

– Manda yoğurdunun kilosu 80 lira, kestane balının kilosu 800 lira, Medine hurması 250 lira, yulaf ezmesi 120 lira. Bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Bir de pırlantadan değerli olan ve sarayda tüketilen beyaz çay var. ÇAYKUR'da kilosu 11 bin 300 lira. Bir asgari ücretli bunu almak için en az iki ay çalışması lazım.

Şifa reçetesini Tokatlı çiftçilere açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen 27 Mart'ta Tokatlı çiftçilerle yaptığı görüşmede, ‘şifa reçetesi'ni kamuoyuna açıklamış ve şöyle demişti:

“Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken, tavsiye ederim. Manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, üç tane veya beş tane. Ona biraz kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa…''