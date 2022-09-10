Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin ‘dilek ağacını’ yakan 2 kişiye gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay ziyaret ettiği Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevinin bahçesinde bulunan dilek ağacına yönelik saldırı dün gerçekleşti. Otomobille cemevine gelen 2 kişiden biri araçtan inip, bez bağlama bahanesiyle yanına yaklaştığı dilek ağacını ateşe verdi.

2 kişi daha sonra aynı araçla kaçtı. Dilek ağacındaki yangın hortumla su tutularak kısa sürede söndürüldü. Kaçan 2 kişi de jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

“PROVOKASYON OLABİLİR”

Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların “İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık” dediklerini söyleyerek, şunları söyledi:

“Dilek ağacı bir kültürdür. Burada birkaç saat vakit geçiriyorlar, kimse şüphelenmiyor. Gitmelerine yakın araba ile ağaca yaklaşıyorlar. Biri ağaca bez bağlarken, diğeri fotoğrafını çekiyor. Aniden ağaç alev alınca saldırganlar da arabaları çalışır vaziyette zaten basıp gidiyorlar. Jandarmaya haber verildi ardından.

Saldırganlar şehir dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Saldırganlardan biri dilek ağacının İslam’a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergâhını ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir.” (DHA)

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinin 'dilek ağacını' yaktılar