Erdoğan’ın ziyareti öncesi Alevi derneklerinden ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ekim Cuma günü Şahkulu Dergahı ziyareti öncesinde Alevi derneklerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında Alevilere ilişkin yeni adımın, önümüzdeki cuma günü atılacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın 7 Ekim Cuma günü Şahkulu Dergahı’nı ziyaret edeceği öğrenilirken, ziyaret öncesi Alevi dernekleri ortak açıklamada bulundu.

“POLEMİK DEĞİL HAK İSTİYORUZ”

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri imzasıyla “Polemik değil, hak istiyoruz” başlığıyla yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

*Temel hak ve özgürlüklerden hızla uzaklaşıldığı, kutuplaştırıcı dil ve üslubun siyasette ve yaşamın her alanında etkin olduğu, ayrımcılığın ve asimilasyon politikalarının artarak devam ettiği, inkâr ve imhaya dayalı siyasetin ve devlet politikasının kurumsallaştığı, sosyal adaletin yok edildiği bir dönemde demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin yasal ve anayasal güvence altına alınmasına dair söylemlerin iktidar ve muhalefet arasında polemiklere yol açtığı görülmektedir.

“İNANÇLARIN ÖZGÜRLEŞMESİ YÖNÜNDE ADIM ATILMASINI TALEP EDİYORUZ”

*Toplumun bütün kesimleri açısından hak ve özgürlüklere dair talepleri önemsediğimizi ve desteklediğimizi belirterek, Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinin ve Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasının anayasal güvence altına alınmasını açıkça bir kez daha talep ediyoruz. Ayrıca zorunlu din dersleri uygulamasının müfredattan acilen çıkartılmasını ve Diyanet İşleri Başkanlığının lağvedilerek inançların özgürleşmesi yönünde adım atılmasını talep ediyoruz.

*Alevilere ve halklara yönelik katliamlarla yüzleşilmesi devlet olarak Alevilerden ve katledilen halklardan özür dilenmesi, bu katliamların insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamına alınmasını istiyoruz.

*Bu bağlamda biz aşağıda imzası bulunan Alevi kurumları olarak yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz ve üzerinde ortaklaştığımız temel taleplerimizin yasal ve anayasal güvence altına alınmasına yönelik beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

“AÇIKÇA BEYAN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

*Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında ifade ettiği anayasal haklarla ilgili sözlerine bağlı kalarak 7 Ekim Cuma günü Şahkulu Dergahı’nda yapacağı ziyaretinde yukarıda belirtilen Alevilerin taleplerine yönelik yasal ve anayasal düzenlemeler yapılacağının sözünü açıkça beyan etmesini bekliyoruz.

*Eğer yasal ve anayasal herhangi bir adım atılmazsa bu girişimlerin daha önce yapılan çalıştaylar gibi siyasi malzeme olmaktan öteye geçmeyeceğini kamuoyu ile açıkça paylaşacağız.

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